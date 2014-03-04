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Полиция возбудила уголовное дело в отношении петербурженки, оставившей своего грудного ребенка в опасности
Сегодня, 12:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Полиция возбудила уголовное дело в отношении петербурженки, оставившей своего грудного ребенка в опасности

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Она была против его госпитализации, хотя врачи диагностировали ожоги и отравление неизвестным психотропным веществом.

По результатам проверки полиция возбудила уголовное дело в отношении петербурженки, оставившей своего грудного ребенка в опасности. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию 17 декабря 2021 года поступило сообщение о госпитализации полугодовалого ребенка с ожогами из квартиры дома по проспекту Энтузиастов. Также у малыша было диагностировано отравление неизвестным психотропным веществом.

При этом 41-летняя мать мальчика, находясь в состоянии алкогольного опьянения, от медицинской помощи своему ребенку категорически отказывалась. Полиция Красногвардейского района провела в отношении матери проверку и возбудила уголовное дело по части 1 статьи 125 УК РФ (оставление в опасности).

Фото: Piter.tv

Теги: дети, мать, отравление
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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