Шестимесячный младенец попал в больницу с отравлением и ожогами

Матерью малыша оказалась пьяная 40-летняя женщина. Она не хотела отправлять пострадавшего в больницу.

В Детскую городскую больницу № 5 имени Н. Ф. Филатова попал шестимесячный мальчик с ожогами и отправлением. Его привезли из квартиры на проспекте Энтузиастов. По информации Piter.tv, пьяная мать не хотела отдавать малыша врачам.

У маленького пациента диагностировали ожог 2-й степени поверхности шеи и спины. Кроме того, было повреждено 15% его тела. Медики предполагают, что ожоги ребенок получил около 4-х дней назад.

Врачи выявили и отравление у мальчика. Предположительно, он проглотил психотропное вещество.

Известно, что малыш растет в полной семье. Мать не работает, 30-летний отец находится в командировке. Живут они в коммунальной квартире.

Подробности случившегося уточняются. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Кудрово с шестого этажа выпал 5-летний мальчик.

Фото: Piter.tv