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Шестимесячный младенец попал в больницу с отравлением и ожогами
Сегодня, 18:59
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Шестимесячный младенец попал в больницу с отравлением и ожогами

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Матерью малыша оказалась пьяная 40-летняя женщина. Она не хотела отправлять пострадавшего в больницу.

В Детскую городскую больницу № 5 имени Н. Ф. Филатова попал шестимесячный мальчик с ожогами и отправлением. Его привезли из квартиры на проспекте Энтузиастов. По информации Piter.tv, пьяная мать не хотела отдавать малыша врачам. 

У маленького пациента диагностировали ожог 2-й степени поверхности шеи и спины. Кроме того, было повреждено 15% его тела. Медики предполагают, что ожоги ребенок получил около 4-х дней назад. 

Врачи выявили и отравление у мальчика. Предположительно, он проглотил психотропное вещество. 

Известно, что малыш растет в полной семье. Мать не работает, 30-летний отец находится в командировке. Живут они в коммунальной квартире.

Подробности случившегося уточняются. Проводится проверка.  Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Кудрово с шестого этажа выпал 5-летний мальчик.

Фото: Piter.tv

Теги: малыш с ожогами, отравление, попал в больницу, проспект энтузиастов, пьяная мать
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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