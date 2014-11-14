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В Кудрово с шестого этажа выпал 5-летний мальчик
Сегодня, 17:28
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В Кудрово с шестого этажа выпал 5-летний мальчик

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В тяжелом состоянии ребенка госпитализировали во Всеволожскую больницу.

В Кудрово 5-летний мальчик попал в стационар после падения из окна. По информации Piter.tv, малыша оставила дома без присмотра бабушка, которая ушла на прогулку с братом пострадавшего. 

Инцидент произошел в пятницу, 17 декабря, около 21:11 на Английской улице. Пенсионерка забрала внуков-близнецов с садика и привела к себе домой. Женщина решила перед сном пройтись по улице с одним из детей. Второго мальчика она оставила в квартире без взрослых. 

Малыш залез на окно и открыл его, после чего свалился вниз с 6 этажа. Его госпитализировали в больницу с множеством травм. Так, врачи диагностировали у маленького пациента ушибы головного мозга, легких, субарахноидальное кровоизлияние, переломы и повреждение селезенки. 

Известно, что малыши воспитываются в благополучной семье. Растит детей мать, которая занимает руководящую должность. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Колпино автоледи сбила ученика второго класса.

Фото: Piter.tv

Теги: выпал из окна, кудрово ребенок, недосмотр взрослых
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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