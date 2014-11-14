В Кудрово с шестого этажа выпал 5-летний мальчик

В тяжелом состоянии ребенка госпитализировали во Всеволожскую больницу.

В Кудрово 5-летний мальчик попал в стационар после падения из окна. По информации Piter.tv, малыша оставила дома без присмотра бабушка, которая ушла на прогулку с братом пострадавшего.

Инцидент произошел в пятницу, 17 декабря, около 21:11 на Английской улице. Пенсионерка забрала внуков-близнецов с садика и привела к себе домой. Женщина решила перед сном пройтись по улице с одним из детей. Второго мальчика она оставила в квартире без взрослых.

Малыш залез на окно и открыл его, после чего свалился вниз с 6 этажа. Его госпитализировали в больницу с множеством травм. Так, врачи диагностировали у маленького пациента ушибы головного мозга, легких, субарахноидальное кровоизлияние, переломы и повреждение селезенки.

Известно, что малыши воспитываются в благополучной семье. Растит детей мать, которая занимает руководящую должность.

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Фото: Piter.tv