В Колпино автоледи сбила ученика второго класса

Мальчик попал в больницу с ушибом левой ягодичной части.

В Колпино ранним утром в пятницу, 17 декабря, ребенок оказался под колесами иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ребенок шел в школу без родителей и решил перейти через дорогу вне зоны пешеходного перехода. Околo 8:30 утра он попал под машину. За рулем автомобиля "Форд Фокус" находилась 30-летняя женщина. Известно, что инцидент произошел напротив дома № 3 по улице Московской.

Пострадавший 8-летний мальчик попал в больницу. Медики диагностировали у него ушиб левой ягодичной области. Сейчас пациент находится в стационаре в состоянии средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка. Уточняются подробности случившегося.

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Фото: Piter.tv