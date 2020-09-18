На Приморском проспекте сбили пенсионерку

Женщину госпитализировали в больницу, информация о её состоянии не поступала.

Вечером 25 ноября на Приморском проспекте под колеса легковушки попала пожилая женщина. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

По информации свидетелей, 74-летнюю женщину сбили у дома 143 на пешеходном переходе. Очевидцы помогли супругу пострадавшей и их собаке, у которой оказались сломаны лапы.

Женщину госпитализировали в больницу, информация о её состоянии не поступала.

Ранее в Колпино под колеса Volvo попала 9-летняя школьница.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб