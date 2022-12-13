Полицейские начали проверку после ДТП на проспекте Кима, в котором пострадала пенсионерка

Пожилая женщина переходила дорогу на "красный".

Накануне, 14 апреля, на перекрестке проспекта Кима и Уральской улицы пенсионерка попала под машину. Инцидент произошел в 21:10. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

За рулем "Киа Рио" находился 34-летний водитель. Известно, что он совершил наезд на 81-летнюю жительницу Василеостровского района, когда та переходила дорогу на "красный". В результате случившегося пешеход в тяжелом состоянии попал в больницу.

Полицейские проводят проверку. Выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее на Piter.tv: на Ленинском проспекте пенсионерка передала накопления мошенникам, выбросив деньги в окно.

Фото: Piter.tv