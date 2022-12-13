На Ленинском проспекте пенсионерка передала накопления мошенникам, выбросив деньги в окно

Пожилая женщина хотела помочь внучке, "попавшей в ДТП".

В пятницу, 14 апреля, пожилая петербурженка обратилась в полицию и рассказала стражам порядка, что неизвестные обманным путем украли у нее 800 тыс. рублей. Инцидент произошел на Ленинском проспекте, 128-155.

По данным Piter.tv, пенсионерке позвонила мошенница и представилась ее внучкой. Аферистка пожаловалась, что попала в ДТП и попросила у бабушки денег. Доверчивая пожилая женщина выбросила пакет с деньгами в окно.

В этот же день жительница Северной столицы узнала, что с ее внучкой все хорошо. Она поняла, что стала жертвой мошенников.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемых. На злоумышленников завели уголовное дело.

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Фото: Piter.tv