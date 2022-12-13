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Президент РФ подписал закон о возможности получать налоговые уведомления через Госуслуги
Сегодня, 9:36
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Президент РФ подписал закон о возможности получать налоговые уведомления через Госуслуги

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Закон вступает в силу 1 июля 2023 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому налоговые уведомления  можно будет  получать через "Госуслуги".  Об этом сообщили в ТАСС. 

Закон вступает в силу 1 июля 2023 года. Физические лица, которые имеют  подтвержденную учетную запись в ЕСИА, могут вести документооборот с налоговыми службами через "Госуслуги". Порядок обращения устанавливается ФНС. 

Налоговые органы смогут передавать документы онлайн только с согласия на это налогоплательщика. Подтверждение можно подписать в личном кабинете на портале. 

Ранее на Piter.tv: в МФЦ Ленобласти появился новый сервис по оплате госпошлин и штрафов с помощью QR-кода.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: госуслуги, налоги, путин, цифровой сервис
Категории: Лента новостей, Новости России,

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