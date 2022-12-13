Президент РФ подписал закон о возможности получать налоговые уведомления через Госуслуги

Закон вступает в силу 1 июля 2023 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому налоговые уведомления можно будет получать через "Госуслуги". Об этом сообщили в ТАСС.

Закон вступает в силу 1 июля 2023 года. Физические лица, которые имеют подтвержденную учетную запись в ЕСИА, могут вести документооборот с налоговыми службами через "Госуслуги". Порядок обращения устанавливается ФНС.

Налоговые органы смогут передавать документы онлайн только с согласия на это налогоплательщика. Подтверждение можно подписать в личном кабинете на портале.

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Фото: администрация Ленобласти