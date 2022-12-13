В МФЦ Ленобласти появился новый сервис по оплате госпошлин и штрафов с помощью QR-кода

Новая система оплаты предлагается во всех МФЦ Ленобласти – филиалах, отделах, удаленных рабочих местах и бизнес-офисах.

В МФЦ Ленинградской области появился новый сервис по оплате госпошлин и штрафов с помощью QR-кода. Об этом сообщила администрация 47 региона.

Новая система оплаты предлагается во всех МФЦ Ленобласти – филиалах, отделах, удаленных рабочих местах и бизнес-офисах. Специалист МФЦ выдает квитанцию с QR-кодом, после чего заявитель сканирует его с помощью мобильного приложения "Госуслуги" и вводит данные своей банковской карты. Оплату можно произвести непосредственно во время оформления документов.

Помимо оплаты по QR-коду, заявителям также доступен другой способ приема платежей в МФЦ – через банковский терминал. Также госпошлину можно оплатить на портале "Госуслуги" или непосредственно в банке, предварительно получив платежные реквизиты в МФЦ.

Фото: администрация Ленобласти