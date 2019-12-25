В Колпино под колеса Volvo попала 9-летняя школьница

Она переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода без сопровождения взрослых.

В Колпино легковушка наехала на 9-летнюю школьницу, которая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратился 41-летний мужчина. Он сообщил, что 15 ноября в 16:00, управляя личным автомобилем Volvo S80, двигаясь по улице Адмиралтейской, наехал на несовершеннолетнего пешехода. По предварительной информации, 9-летняя девочка переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода без сопровождения взрослых.

Школьницу с сотрясением головного мозга, переломом левой голени, в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу.

Накануне в Невском районе сбили мужчину с ирокезом, разгуливавшего по улицам в трусах.

Фото: Piter.tv