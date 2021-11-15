Инцидент произошел напротив дома №12 по улице Шелгунова.

В Невском районе сбили мужчину с ирокезом, разгуливавшего по улицам в трусах. Об этом 15 ноября очевидцы рассказали в социальных сетях.

Инцидент произошел напротив дома №12 по улице Шелгунова. По словам свидетелей, именно там и сбили мужчину. Вокруг же бегали два парня и орали на прохожих.

На кадрах можно увидеть серый кроссовер, рядом с которым лежит мужчина. На место тут же прибыла бригада скорой помощи, которая попыталась уложить пострадавшего на носилки. Однако мужчина дал понять, что ему не требуется госпитализация.

Ранее мы писали, что во Всеволожском районе на трассе иномарка насмерть сбила пешехода.

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