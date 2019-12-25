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Во Всеволожском районе на трассе иномарка насмерть сбила пешехода
Сегодня, 15:28
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Во Всеволожском районе на трассе иномарка насмерть сбила пешехода

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Водитель сбил пешехода, который переходил проезжую часть вне положенного места.

В Ленинградской области накануне, 13 ноября, произошла смертельная авария. Об этом 14 ноября, в воскресенье, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. 

Дорожный инцидент произошел вечером на на 26-м километре автодороги "Санкт-Петербург – Свердлова – Всеволожск". За рулем "Опель Корса" находился 34-летний мужчина, он ехал от деревни Разметелево в сторону деревни Колтуши. Он сбил пешехода, который переходил проезжую часть вне положенного места. От полученных травм пешеход скончался на месте. Личность погибшего на данный момент устанавливается. 

Ранее в Ленобласти приступают к проектированию трассы от Новосаратовки до "Колы".

Фото: pexels

Теги: всеволожский район, насмерть сбил, трасса
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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