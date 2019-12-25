Во Всеволожском районе на трассе иномарка насмерть сбила пешехода

Водитель сбил пешехода, который переходил проезжую часть вне положенного места.

В Ленинградской области накануне, 13 ноября, произошла смертельная авария. Об этом 14 ноября, в воскресенье, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Дорожный инцидент произошел вечером на на 26-м километре автодороги "Санкт-Петербург – Свердлова – Всеволожск". За рулем "Опель Корса" находился 34-летний мужчина, он ехал от деревни Разметелево в сторону деревни Колтуши. Он сбил пешехода, который переходил проезжую часть вне положенного места. От полученных травм пешеход скончался на месте. Личность погибшего на данный момент устанавливается.

Ранее в Ленобласти приступают к проектированию трассы от Новосаратовки до "Колы".

Фото: pexels