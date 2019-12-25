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В Ленобласти приступают к проектированию трассы от Новосаратовки до "Колы"
1 ноября, 17:23
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти приступают к проектированию трассы от Новосаратовки до "Колы"

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Дорога будет четырехполосной.

Власти Ленобласти заключили соглашение о проектировании продолжения Октябрьской набережной до Мурманского шоссе. Об этом сообщила 1 ноября пресс-служба правительства региона.

Трасса получила рабочее название "Колтуши — Новосаратовка". Она будет проходить от Новосаратовки до P-21 "Кола". 

Строительство будет идти за счет частных средств. На разработку проекта деньги выделит группа ЦДС. После завершения разработки и получения положительного заключения государственной экспертизы документацию безвозмездно передадут в собственность Ленобласти. 

Ранее Piter.TV сообщал о том, что из Новосаратовки хотят сделать современный город-спутник. Для этого необходимо решить вопрос с транспортной инфраструктурой. Вопрос поднимался даже о строительстве станции метро.

Фото: Piter.TV

Теги: новосаратовка, октябрьская набережная, проектирование
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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