В Ленобласти приступают к проектированию трассы от Новосаратовки до "Колы"

Дорога будет четырехполосной.

Власти Ленобласти заключили соглашение о проектировании продолжения Октябрьской набережной до Мурманского шоссе. Об этом сообщила 1 ноября пресс-служба правительства региона.

Трасса получила рабочее название "Колтуши — Новосаратовка". Она будет проходить от Новосаратовки до P-21 "Кола".

Строительство будет идти за счет частных средств. На разработку проекта деньги выделит группа ЦДС. После завершения разработки и получения положительного заключения государственной экспертизы документацию безвозмездно передадут в собственность Ленобласти.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что из Новосаратовки хотят сделать современный город-спутник. Для этого необходимо решить вопрос с транспортной инфраструктурой. Вопрос поднимался даже о строительстве станции метро.

Фото: Piter.TV