Из Новосаратовки хотят сделать современный город-спутник со станцией метро

Прежде всего начнут с улучшения транспортной инфраструктуры.

Работы по строительству магистрали, которая соединит Октябрьскую набережную и Мурманское шоссе, завершатся в середине 2022-го года. К такому соглашению пришли представители компании-застройщика "Группа ЦДС" и власти Ленинградской области.

Финансирование возьмет на себя застройщик. В дальнейшем организация совместно с правительством региона направит обращение в Минтранспорта РФ о софинансировании строительства дороги. В планах начать работы по устройству магистрали в 2023 году. Кроме того, будет расширена Октябрьская набережная. На данный момент проект проходит государственную экспертизу.

На совещании в Доме правительства Ленинградской области, которое прошло 11 марта, обсуждалось развитие территории Новосаратовки. В планах построить современный город-спутник со всей необходимой социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

Проект предполагает строительство школ, детских садов, дорог, паркингов, культурно-досугового центра, производственного комплекса, многофункционального делового комплекса, поликлиники и даже станций метро. В Новосаратовке хотят построить станцию - продолжение "оранжевой" ветки. Обращение уже направили в правительство РФ. Плотность застройки не превысит 9 тыс. кв. метров на гектар.

Фото: Piter.TV