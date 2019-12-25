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В аварии на съезде с Володарского моста пострадал байкер
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В аварии на съезде с Володарского моста пострадал байкер

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Мужчина получил ушибы и гематомы.

На съезде с Володарского моста в сторону проспекта Обуховской Обороны в Петербурге произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в группе "Мотосолидарность ДТП" во "ВКонтакте". 

Авария случилась вечером 16 июля. По предварительным данным, байкер не справился с управлением. После происшествия мужчина лежал на асфальте и ожидал скорую медицинскую помощь. Его госпитализировали в больницу в шоковом состоянии. Пострадавший получил ушибы и гематомы, пишет 78.ru. 

Транспортное средство увезли на штрафстоянку. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что под Петербургом произошла авария с тремя пострадавшими. На трассе между деревнями Петровское и Гостилицы столкнулись машины Volkswagen и Tenet T7. 

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП 

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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