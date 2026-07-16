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Под Петербургом произошла авария с тремя пострадавшими
Сегодня, 17:00
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Под Петербургом произошла авария с тремя пострадавшими

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Сигнал о ДТП поступил в экстренные службы днем.

В Ленинградской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, в котором пострадали три человека, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 16 июля, ссылаясь на МЧС России. 

На трассе между деревнями Петровское и Гостилицы столкнулись машины Volkswagen и Tenet T7. Сигнал об аварии поступил в экстренные службы днем. Получившим травмы оказывается медицинская помощь, информация о госпитализации уточняется. 

На месте работала 57-я пожарно-спасательная часть. Все причины и обстоятельства случившегося установят сотрудники региональной Госавтоинспекции. 

Ранее на Piter.TV: водитель Ford насмерть сбил 54-летнего велосипедиста под Кингисеппом. Мужчина скончался от полученных травм до прибытия медиков. 

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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