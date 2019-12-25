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Во Всеволожском районе иномарка насмерть сбила женщину
Сегодня, 8:17
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Alena_Zinovieva

Во Всеволожском районе иномарка насмерть сбила женщину

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Она шла по проезжей части в попутном направлении.

В ночь на 18 сентября во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД.

По предварительной информации, около 00:10 на 85-м километре внешнего кольца КАД автомобиль Subaru сбил женщину 35-40 лет. Она шла по проезжей части в попутном направлении.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда медиков. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливается личность погибшей.

Ранее мы писали, что уходя от ДТП машина сбила двух пешеходов в Московском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, сбили женщину, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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