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Уходя от ДТП машина сбила двух пешеходов в Московском районе
Сегодня, 20:07
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smirenny

Уходя от ДТП машина сбила двух пешеходов в Московском районе

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Пешеходы получили травмы средней тяжести.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 17 сентября около 17:20 на перекрестке улицы Благодатной и Московского проспекта произошло ДТП. 

Сообщается, что водитель "Лады Ларгус", уходя от столкновения с "Тойотой", наехал на тротуар, где сбил двух пешеходов – 42-летнего мужчину и 35-летнюю девушку. В результате аварии пешеходам причинены травмы средней тяжести.  По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали, что на Лахтинском проспекте авария собрала большую пробку.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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