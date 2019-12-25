Уходя от ДТП машина сбила двух пешеходов в Московском районе

Пешеходы получили травмы средней тяжести.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 17 сентября около 17:20 на перекрестке улицы Благодатной и Московского проспекта произошло ДТП.

Сообщается, что водитель "Лады Ларгус", уходя от столкновения с "Тойотой", наехал на тротуар, где сбил двух пешеходов – 42-летнего мужчину и 35-летнюю девушку. В результате аварии пешеходам причинены травмы средней тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы писали, что на Лахтинском проспекте авария собрала большую пробку.

Фото: Piter.TV