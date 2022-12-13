Ночью около поселка имени Свердлова автомобиль "Лада" насмерть сбил женщину

В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте.

Сегодня ночью, 30 апреля, во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. На трассе "СПб-поселок Свердлова-Всеволожск" водитель "Лады" совершил наезд на 40-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Местная жительница шла по центру дороги без светоотражающих элементов. Она была одета в светлые вещи.

В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте. На место аварии приехали полицейские.

За рулем отечественного авто находился 18-летний юноша. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv