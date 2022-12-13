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Ночью около поселка имени Свердлова автомобиль "Лада" насмерть сбил женщину
Сегодня, 13:30
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Ночью около поселка имени Свердлова автомобиль "Лада" насмерть сбил женщину

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В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте.

Сегодня ночью, 30 апреля, во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. На трассе "СПб-поселок Свердлова-Всеволожск" водитель "Лады" совершил наезд на 40-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Местная жительница шла по центру дороги без светоотражающих элементов. Она была одета в светлые вещи.

В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте. На место аварии приехали полицейские.

За рулем отечественного авто находился 18-летний юноша. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: около половины петербуржцев имеют дачные участки.

Фото: Piter.tv

Теги: всеволожск, лада, мвд, сбили женщину, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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