Около половины петербуржцев имеют дачные участки

Сейчас запустили программу помощи садоводам.

Более 2,5 миллиона жителей Петербурга являются дачниками. Об этом "Петербургскому Дневнику" рассказал начальник управления по развитию садоводства и огородничества в Санкт-Петербурге Андрей Лях.

По словам эксперта, под Петербургом насчитывается около 700 тыс. дачных участков. Летом горожане отдыхают там целыми семьями, часто приглашают друзей.

Кроме того, сейчас запустили программу помощи садоводам. До садоводств строят дороги, в поселках проводят электричество и водоснабжение. В конце мая планируется открыть 55 медицинских пунктов в садоводствах. Медработники будут помогать пациентам бесплатно.

Ранее на Piter.tv: в заброшенном здании мясокомбината "Самсон" часто замечали подростков и мигрантов.

Фото: Pxhere