В заброшенном здании мясокомбината "Самсон" часто замечали подростков и мигрантов

Жительница соседнего дома заметила иностранцев в здании завода в день пожара. По ее версии, они могли устроить пожар.

В субботу, 29 апреля, в заброшенном здании мясокомбината "Самсон" произошел пожар. Пламя охватило 600 "квадратов". Причину возгорания пока не установили. Корреспондент Piter.tv побывал на месте случившегося и узнал от местных жителей, что здесь часто собирались неизвестные компании.

По словам горожан, здание завода привлекало мигрантов, подростков и любителей прогулок по заброшенным объектам.

По заводу постоянно гуляли какие-то неизвестные люди. Машины приезжали, мужчины и девушки там что-то делали. Мы за ними не следили, но активность точно там была. Местная жительница

Да здесь и подростков видели частенько. Местная жительница

Кроме того, одна из собеседниц Piter.tv рассказала, что перед пожаром в здании "Самсона" заметили мигрантов. Некоторые жители считают, что они устроили пожар. Данная информация не подтверждена.

Мы видели, как здесь мигранты бегали. С фонариками носились и что-то поджигали. Потом делись куда-то. Местная жительница

Причина пожара устанавливается. Прокуратура Московского района проводит проверку.

Ранее на Piter.tv: Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на мясокомбинате "Самсон" на Московском шоссе.

Фото: Piter.tv