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В заброшенном здании мясокомбината "Самсон" часто замечали подростков и мигрантов
Сегодня, 12:30
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В заброшенном здании мясокомбината "Самсон" часто замечали подростков и мигрантов

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Жительница соседнего дома заметила иностранцев в здании завода в день пожара. По ее версии, они могли устроить пожар.

В субботу, 29 апреля, в заброшенном здании мясокомбината "Самсон" произошел пожар. Пламя охватило 600 "квадратов". Причину возгорания пока не установили. Корреспондент Piter.tv побывал на месте случившегося и узнал от местных жителей, что здесь часто собирались неизвестные компании. 

По словам горожан, здание завода привлекало мигрантов, подростков и любителей прогулок по заброшенным объектам.

По заводу постоянно гуляли какие-то неизвестные люди. Машины приезжали, мужчины и девушки там что-то делали. Мы за ними не следили, но активность точно там была.

Местная жительница

Да здесь и подростков видели частенько.

Местная жительница

Кроме того, одна из собеседниц Piter.tv рассказала, что перед пожаром в здании "Самсона" заметили мигрантов. Некоторые жители считают, что они устроили пожар. Данная информация не подтверждена. 

Мы видели, как здесь  мигранты бегали. С фонариками носились и что-то поджигали. Потом делись куда-то. 

Местная жительница

Причина пожара устанавливается. Прокуратура Московского района проводит проверку. 

Ранее на Piter.tv: Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на мясокомбинате "Самсон" на Московском шоссе.

Фото: Piter.tv

Теги: местные жители, мчс, пожар самсон, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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