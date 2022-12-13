Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на мясокомбинате "Самсон" на Московском шоссе

Около места жилые пожара находятся дома.

В субботу, 29 апреля, на Московском шоссе горело здание мясокомбината "Самсон". Пламя охватило 600 "квадратов". Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу, специалисты проверили уровень загрязнения воздуха после пожара.

Около места пожара находятся дома. Специалисты взяли пробы на территории ближайшей жилой застройки. Экспертиза показала, что концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы.

Добавим, что с огнем боролись 28 спасателей и семь смецмашин. Они локализовали пожар в 21:42 и спустя минуту ликвидировали открытое горение. Сведения о пострадавших не поступали.

Прокуратура проводит проверку после масштабного пожара на мясокомбинате "Самсон".

Ранее на Piter.tv: пожару на бывшем мясокомбинате "Самсон" присвоили номер 1-БИС.

Видео: Piter.tv