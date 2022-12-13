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Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на мясокомбинате "Самсон" на Московском шоссе

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Около места жилые пожара находятся  дома.

В субботу, 29 апреля, на Московском шоссе горело здание мясокомбината "Самсон". Пламя охватило 600 "квадратов". Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу, специалисты проверили уровень загрязнения воздуха после пожара.

Около места пожара находятся  дома. Специалисты взяли пробы на территории ближайшей жилой застройки. Экспертиза показала, что концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы. 

Добавим, что с огнем боролись 28 спасателей и семь смецмашин. Они локализовали пожар в 21:42 и спустя минуту ликвидировали открытое горение. Сведения о пострадавших не поступали. 

Прокуратура проводит проверку после масштабного пожара на мясокомбинате "Самсон". 

Ранее на Piter.tv: пожару на бывшем мясокомбинате "Самсон" присвоили номер 1-БИС. 

Видео: Piter.tv

Теги: мясокомбинат, полиция, проверка воздуха, роспотребнадзор, самсон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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