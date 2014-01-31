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В Колпино открылась новая детская поликлиника
Сегодня, 17:36
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В Колпино открылась новая детская поликлиника

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В здании есть бассейн, кабинеты функциональной и лучевой диагностики.

В Колпинском районе свои двери открыла новая детская поликлиника № 51. Медицинское учреждение находится на Московской улице. Губернатор Петербурга проверил объект в ходе рабочей поездки. 

Ежедневно в поликлинику могут приходить по 300 пациентов. В здании есть бассейн, кабинеты функциональной и лучевой диагностики. Кроме того, для будущих родителей сделали лекционный зал. Здесь есть школа молодой матери. 

Ранее на Piter.tv: обновленный Московский рынок на улице Решетникова отроют 17 сентября.

Фото: Piter.tv

Теги: колпино, медицина, московская улица, поликлиника, социальная среда
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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