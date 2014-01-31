В Колпино открылась новая детская поликлиника

В здании есть бассейн, кабинеты функциональной и лучевой диагностики.

В Колпинском районе свои двери открыла новая детская поликлиника № 51. Медицинское учреждение находится на Московской улице. Губернатор Петербурга проверил объект в ходе рабочей поездки.

Ежедневно в поликлинику могут приходить по 300 пациентов. В здании есть бассейн, кабинеты функциональной и лучевой диагностики. Кроме того, для будущих родителей сделали лекционный зал. Здесь есть школа молодой матери.

Ранее на Piter.tv: обновленный Московский рынок на улице Решетникова отроют 17 сентября.

Фото: Piter.tv