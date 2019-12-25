Обновленный Московский рынок на улице Решетникова отроют 17 сентября

Архитекторы позаботились о сохранении облика здания. Элементы сталинского неоклассицизма демонтировать не стали.

В Петербурге 17 сентября откроется обновленный Московский рынок, который находится около станции метро "Элетросила". Теперь это будет общественное пространство для отдыха.

Площадь кластера составляет 4 тыс. "квадратов". Здесь можно посетить гастрономические лавки, фуд-холл и общественные зоны. Отметим, что на перестройку объекта потратили 200 млн рублей.

Согласно проекту, на территории объекта появятся 24 гастрономических и 30 продовольственных павильонов.

Архитекторы позаботились о сохранении облика здания. Элементы сталинского неоклассицизма демонтировать не стали. Кроме того, специалисты восстановили мозаичный гранитный пол и стены из белого мрамора, отремонтировали парадные лестницы и привели в порядок панорамные окна.

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Фото: Валерия Болтнева, pexels