В Колпинском районе открыли молодежное пространство "Медиазавод"

В Колпинском районе Петербурга открыли молодежное общественное пространство "Медиазавод". Оно находится на Павловской улице, 82. Об этом рассказали на официальной странице пространства в "Вконтакте".
"Медиазавод" открыли по инициативе молодежи района в рамках городского конкурса "Твой бюджет". Над проектом команда энтузиастов работала 4 месяца. Ребята сами сделали ремонт, благоустроили территорию, создали инсталляции.
Так, на площади почти 950 квадратных метров появились коворкинг-зона, многофункциональный зал и медиастудия.
Фото: Telegram / Повелий Анатолий Анатольевич
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