В Колпинском районе открыли молодежное пространство "Медиазавод"

Над проектом команда энтузиастов работала 4 месяца.

В Колпинском районе Петербурга открыли молодежное общественное пространство "Медиазавод". Оно находится на Павловской улице, 82. Об этом рассказали на официальной странице пространства в "Вконтакте".

"Медиазавод" открыли по инициативе молодежи района в рамках городского конкурса "Твой бюджет". Над проектом команда энтузиастов работала 4 месяца. Ребята сами сделали ремонт, благоустроили территорию, создали инсталляции.

Так, на площади почти 950 квадратных метров появились коворкинг-зона, многофункциональный зал и медиастудия.

Фото: Telegram / Повелий Анатолий Анатольевич