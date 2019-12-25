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Московский рынок в Петербурге превратят в гастромаркет
Сегодня, 7:05
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Московский рынок в Петербурге превратят в гастромаркет

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На эти цели хотят потратить 250 млн рублей.

Московский рынок на улице Решетникова в Петербурге хотят реконструировать. Его планируют превратить в гастромаркет. Об этом пишет "РБК Санкт-Петербург".

Проект профинансирует предприниматель Александр Шавлиашвили. На обновление торгового пространства потратят 250 млн рублей.

Согласно проекту, на территории объекта появятся 24 гастрономических и 30 продовольственных павильонов. Ожидается, что новый гастромаркет будет открыт для посетителей в мае 2022 года.

Ранее мы писали, что в Петербурге введут регламент размещения фудтраков и киосков.

Фото: pexels.com

Теги: московский рынок, реконструкция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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