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В Петербурге введут регламент размещения фудтраков и киосков
Сегодня, 19:04
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В Петербурге введут регламент размещения фудтраков и киосков

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Губернатор внес изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на участках, находящихся в городской собственности.

В Петербурге введут регламент размещения фудтраков и киосков. Об этом 1 сентября сообщили в администрации города. 

В схему размещения нестационарных торговых объектов внесут также продуктовые киоски (продажа хлебобулочных изделий, молочной, мясной и рыбной продукции, овощей и не только) и фудтраки. Данное изменение позволит расширить рынок сбыта социально значимой продукции.

Ранее стало известно, что большинство проверенных точек общепита соблюдают антиковидные нормы.

Фото: pixabay.com

Теги: киоски, регламент, фудтраки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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