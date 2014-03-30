Губернатор внес изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на участках, находящихся в городской собственности.

В Петербурге введут регламент размещения фудтраков и киосков. Об этом 1 сентября сообщили в администрации города.

В схему размещения нестационарных торговых объектов внесут также продуктовые киоски (продажа хлебобулочных изделий, молочной, мясной и рыбной продукции, овощей и не только) и фудтраки. Данное изменение позволит расширить рынок сбыта социально значимой продукции.

Ранее стало известно, что большинство проверенных точек общепита соблюдают антиковидные нормы.

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