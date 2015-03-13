Смольный закупит 300 киосков для прессы у ФСИН

Город потратит примерно 535 млн рублей на все киоски.

В Смольном планируют заказать у ФСИН 300 киосков, которые позже сдадут бизнесу для торговли печатной продукцией. Об этом 7 ноября рассказали в пресс-службе комитета по промышленной политике.

Конкурс не объявили, но закупку планируют сделать у единственного поставщика, пишет "Фонтанка". Город потратит примерно 535 млн рублей на все киоски. Из них 10 закажут в этом году и еще 290 в следующем. К 2024 году установят все павильоны.

В пресс-службе управления ФСИН по Петербургу и области подтвердили информацию о планах заключить договор с комитетом по промышленной политике. В пресс-службе уточнили, что когда будет контракт заключен, его будет выполнять ИК-7.

По данным РБК, дизайн таких киосков уже согласован с городским комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА). Сейчас идут согласования с комитетом по печати, который отвечает за распространение в городе печатной продукции.

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Фото: piter.tv

