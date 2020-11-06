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За непристойный юмор уволили преподавателя английского в СПбГУ
Сегодня, 19:45
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За непристойный юмор уволили преподавателя английского в СПбГУ

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Преподаватель просил студенток присылать не видео Home Reading, а Home Video c танцами.

В среду, 2 ноября, стало известно, что администрация СПбГУ отстранила от работы преподавателя после коллективной жалобы студентов Института философии. Об этом рассказали в пресс-службе вуза. 

Преподаватель во время занятий и в переписке со студентами "позволяет себе отпускать грязные шутки, оскорбляющие лиц женского пола и имеющие ярко выраженный сексуальный подтекст". В студенческом сообществе "Колокол" приводятся скрины переписок. В частности, преподаватель просил студенток присылать не видео Home Reading, а Home Video c танцами.

Известно, что проректор по безопасности СПбГУ Дмитрий Грязнов обратился в правоохранительные органы с требованием разобраться в ситуации. В вузе уточнили, что трудовые отношения с преподавателем были прекращены по его инициативе.

Ранее в Сеуле во время давки погибла студентка СПбГУ. В сентябре ей исполнился 21 год.

Фото: Piter.tv
 

Теги: преподаватель английского, спбгу, увольнение, юмор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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