За непристойный юмор уволили преподавателя английского в СПбГУ

Преподаватель просил студенток присылать не видео Home Reading, а Home Video c танцами.

В среду, 2 ноября, стало известно, что администрация СПбГУ отстранила от работы преподавателя после коллективной жалобы студентов Института философии. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Преподаватель во время занятий и в переписке со студентами "позволяет себе отпускать грязные шутки, оскорбляющие лиц женского пола и имеющие ярко выраженный сексуальный подтекст". В студенческом сообществе "Колокол" приводятся скрины переписок. В частности, преподаватель просил студенток присылать не видео Home Reading, а Home Video c танцами.

Известно, что проректор по безопасности СПбГУ Дмитрий Грязнов обратился в правоохранительные органы с требованием разобраться в ситуации. В вузе уточнили, что трудовые отношения с преподавателем были прекращены по его инициативе.

Ранее в Сеуле во время давки погибла студентка СПбГУ. В сентябре ей исполнился 21 год.

Фото: Piter.tv

