В Сеуле во время давки погибла студентка СПбГУ

В сентябре ей исполнился 21 год.

В Сеуле 29 октябряв в результате чрезвычайного происшествия погибла 21-летняя студентка Санкт-Петербургского университета Дарья. Об этом сообщила пресс-служба СПбГУ.

Дарья обучалась на четвертом курсе по программе "Свободные искусства и науки". Студентка была 20 октября направлена на включенное обучение в Университет Сонгюнгван Республики Корея.

Она была умной и талантливой студенткой, добивавшейся высоких результатов в учебе. СПбГУ

В субботу на улице Итхэвон в Сеуле произошла давка, жертвами ЧП стали более 150 человек. Среди них оказалась и Дарья. В сентябре ей исполнился 21 год.

Фото: СПбГУ