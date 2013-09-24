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В Сеуле во время давки погибла студентка СПбГУ
Сегодня, 16:40
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В Сеуле во время давки погибла студентка СПбГУ

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В сентябре ей исполнился 21 год.

В Сеуле 29 октябряв в результате чрезвычайного происшествия погибла 21-летняя студентка Санкт-Петербургского университета Дарья. Об этом сообщила пресс-служба СПбГУ.

Дарья обучалась на четвертом курсе по программе "Свободные искусства и науки". Студентка была 20 октября направлена на включенное обучение в Университет Сонгюнгван Республики Корея.

Она была умной и талантливой студенткой, добивавшейся высоких результатов в учебе.

СПбГУ

В субботу на улице Итхэвон в Сеуле произошла давка, жертвами ЧП стали более 150 человек. Среди них оказалась и Дарья. В сентябре ей исполнился 21 год.

Фото: СПбГУ

Теги: давка, сеул, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости, Картина дня,

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