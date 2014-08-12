В Сеуле погибли 120 человек во время празднования Хэллоуина. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел вечером 29 октября в районе Итхэвон, где проходили вечеринки по случаю празднования Хэллоуина. Из-за большого скопления людей в узком переулке началась давка. В местных СМИ появилась информация, что причиной давки стало неадекватное поведение людей, которым якобы выдавали наркотики.
По данным спецслужб, первый этап поиска пострадавших завершен. Около сотни пострадавших были отправлены в больницы. Также сообщается, что около 50 человек во время давки перенесли остановку сердца.
Ранее мы сообщали, что один человек погиб и трое ранены в результате взрыва в Стамбуле.
Видео: Telegram / SHOT
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