Около сотни пострадавших были отправлены в больницы.

В Сеуле погибли 120 человек во время празднования Хэллоуина. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел вечером 29 октября в районе Итхэвон, где проходили вечеринки по случаю празднования Хэллоуина. Из-за большого скопления людей в узком переулке началась давка. В местных СМИ появилась информация, что причиной давки стало неадекватное поведение людей, которым якобы выдавали наркотики.

По данным спецслужб, первый этап поиска пострадавших завершен. Около сотни пострадавших были отправлены в больницы. Также сообщается, что около 50 человек во время давки перенесли остановку сердца.

Ранее мы сообщали, что один человек погиб и трое ранены в результате взрыва в Стамбуле.

Видео: Telegram / SHOT