Причины произошедшего на текущий момент неизвестны.

Утром 28 октября один человек погиб и трое ранены в результате взрыва в Стамбуле. Соответствующей информацией поделились местные журналисты. Представители местного телеканала A Haber уточнили, что трагедия зафиксирована на территории промышленной зоны Икителли Эсенлер, расположенной в турецкой столице. В настоящее время специалисты расследуют причины и обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, один человек погиб, двое получили ранения. сообщение A Haber

La Repubblica: мужчина устроил резню в торговом центре под Миланом.

Фото и видео: Telegram / Харриет

