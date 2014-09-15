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Один человек погиб и трое ранены в результате взрыва в Стамбуле

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Причины произошедшего на текущий момент неизвестны.

Утром 28 октября один человек погиб и трое ранены в результате взрыва в Стамбуле. Соответствующей информацией поделились местные журналисты. Представители местного телеканала A Haber уточнили, что трагедия зафиксирована на территории промышленной зоны Икителли Эсенлер, расположенной в турецкой столице. В настоящее время специалисты расследуют причины и обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, один человек погиб, двое получили ранения.

сообщение A Haber

La Repubblica: мужчина устроил резню в торговом центре под Миланом.

Фото и видео: Telegram / Харриет
 

Теги: взрыв, стамбул, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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