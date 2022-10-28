La Repubblica: мужчина устроил резню в торговом центре под Миланом

Нападавший имел психические проблемы.

Итальянская газета La Repubblica сообщила о том, что мужчина устроил резню в торговом центре Milanofiori под Миланом. На текущий момент правоохранительные органы сообщили об одном пострадавшем. Речь идет о сотруднике магазина. Также преступник ранил пятерых посетителей, трое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии. В списке пациентов находится футболист из английского клуба "Арсенал", выступающий на правах аренды за клуб "Монца", — Пабло Мари. В СМИ отметили, что спортсмена госпитализировали в серьезными травмами, которые не угрожают его жизни. Сейчас уже установлено, что резню в итальянском ТЦ устроил 46-летний преступник с тяжёлыми психическими расстройствами.Мужчина пойман. У него изъят нож. Очевидцы рассказали о о том, что холодное оружие нападавший раздобыл прямо в магазине. Он взял нож с полки и начал атаковать всех без разбора.

Мужчина ранил знакомого ножом в грудь после сцены ревности в Красном Селе.

Фото и видео: Telegram / SHOT