Мужчина ранил знакомого ножом в грудь после сцены ревности в Красном Селе

Бытовая ссора привела к убийству. Возбуждено уголовное дело.

Вечером понедельника, 10 октября, в экстренные службы поступила информация от прохожего о ножевом ранении у дома 1 по площади Первого Мая в Красном Селе. Об этом стало известно Piter.TV.

Наряд прибыл на место происшествия примерно в 20:55, обнаружив труп 65-летнего жителя Ломоносовского района Ленобласти. Там же удалось задержать 58-летнего гражданина, который пояснил, что примерно в 20:40 он проезжал по указанному адресу на автомобиле со своим знакомым в салоне. В результате бытовой ссоры, возникшей на почве ревности, пассажир ранил его ножом в правую руку. Задержанный отобрал нож у нападавшего и ударил ему в грудь 3 раза подряд. В результате оппонент скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщили о том, что пьяный мужчина угрожал пистолетом посетителям ТК "Академ-Парк.

Фото: Piter.TV