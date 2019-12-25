Пьяный мужчина угрожал пистолетом посетителям ТК "Академ-Парк"

Подозреваемый был доставлен в отделение полиции, после жалобы на боли в желудке его госпитализировали в больницу.

Пьяный, неоднократно судимый мужчина направлял аэрозольный пистолет в сторону посетителей ТК "Академ-Парк". Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился охранник торгового центра. Правоохранители установили, что 37-летний пьяный мужчина выражался грубой нецензурной бранью и направлял аэрозольный пистолет в сторону посетителей и охраны.

Подозреваемый был доставлен в отделение полиции, после жалобы на боли в желудке его госпитализировали в больницу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчина ранее был судим за покушение на убийство, наркотики, мошенничество.

Ранее петербургская полиция задержала мигранта, который вызывающе вёл себя в автобусе.

Фото: Piter.tv