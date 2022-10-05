Петербургская полиция задержала мигранта, который вызывающе вёл себя в автобусе

В ближайшее время злоумышленник будет передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.

В Петербурге задержали мигранта, который вызывающе вёл себя в автобусе.В ходе мониторинга интернета сотрудниками петербургского центра Э был выявлен видеоматериал, на котором запечатлен конфликт в салоне автобуса между семейной парой и мужчиной, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Было установлено, что инцидент произошел 2 октября в районе станции метро "Удельная". Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Заявлений от граждан по данному факту в полицию Петербурга не поступало. Тем не менее, правоохранители в течение нескольких часов установили и задержали автобусного дебошира. Им оказался 37-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. На жизнь мужчина зарабатывает частным ремонтом и отделкой квартир. В июне 2022 года мигрант уже попадал в полицию за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

В ближайшее время злоумышленник будет передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Также МВД показало видео погони со стрельбой за женщиной на Toyota.

Видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти