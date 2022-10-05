МВД показало видео погони со стрельбой за женщиной на Toyota

В отношении нарушительницы были возбуждены два уголовных дела, в том числе за наркотики.

В Петербурге полицейская погоня закончилась для нарушительницы двумя уголовными делами. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 3 октября наряд ДПС попытался остановить автомобиль Toyota Corolla. Водитель не выполнил требования и попытался скрыться. С целью остановки преследуемого автомобиля, после неоднократных требований об остановке был произведен предупредительный выстрел в воздух и несколько выстрелов по колесам транспортного средства. После этого у дома 16 по проспекту Испытателей автомобиль был остановлен, за рулем иномарки находилась 31-летняя женщина.

По данным МВД, у женщины были явные признаки наркотического опьянения, а в 2020 году она уже привлекалась к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Тогда она отказалась от медицинского освидетельствования и по решению суда была лишена права управления транспортным средством на 1,5 года. Также в салоне Toyota был обнаружен пакетик с белым порошком. Экспресс-анализ показал, что в пакете находится мефедрон.

В отношении нарушительницы возбудили сразу два уголовных дела: по статье 228 (незаконный оборот наркотических средств) и статье 264.1 (управление автомобилем в состоянии опьянения).

Видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти