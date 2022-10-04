В Петербурге полицейские выстрелили 30 раз в Toyota во время погони

Во время погони водитель-нарушитель также столкнулся с другой машиной.

Вечером 3 октября в Приморском районе Петербурга полицейские гонялись за автомобилем Toyota, который проигнорировал требование об остановке. Подробности опубликованы в группе "Дорожный инспектор".

Инспекторы ДПС попытались остановить Toyota недалеко от ТРК "Континент", но водитель требование проигнорировал и попытался скрыться. Во время погони водитель-нарушитель столкнулся с другой машиной. Погоня завершилась на пересечении проспекта Испытателей и Серебристого бульвара.

Всего было произведено около 30 выстрелов из табельного оружия. За рулём оказалась 31-летняя уроженка Казахстана, которая в 2021 году была лишена водительского удостоверения. Автоледи от медосвидетельствования отказалась, алкотестер показал "нули". Во время досмотра в салоне автомобиля (в косметичке) был обнаружен пакетик с порошкообразным веществом белого цвета. Пакетик с неизвестным веществом был отправлен на экспертизу.

Составлены административные протоколы:

- ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ (Неостановка);

- ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ – 4 шт. (Встречка);

- ч. 3 ст. 12.15 КоАП РФ – 3 шт. (Встречка);

- ст. 12.12 КоАП РФ – 6 шт. (Проезд на запрещающий сигнал светофора);

- ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (Оставление места ДТП);

- ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (Нет водительского удостоверения);

- ст. 6.9 КоАП РФ (Употребление наркотических веществ).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.264.1 УК РФ и ст. 228 УК РФ.

Ранее стало известно, что в Ленобласти проводится доследственная проверка по факту ДТП с участием пьяного полицейского.

Фото и видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.