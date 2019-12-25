В Ленобласти проводится доследственная проверка по факту ДТП с участием пьяного полицейского

По предварительным данным, 2 октября начальник отделения УМВД по Выборгскому району, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с двумя автомобилями.

Выборгские следователи проводят доследственную проверка по факту ДТП с участием начальника отделения УМВД по Выборгскому району. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

По предварительным данным, 2 октября начальник отделения УМВД по Выборгскому району, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с двумя автомобилями. В результате аварии пострадали четверо граждан.

В результате ДТП пострадали 4 человека, один из которых, сотрудник ОВД находящийся в отпуске. В случае установления в произошедшем ДТП вины сотрудника полиции, он будет уволен по дискредитирующим обстоятельствам из ОВД и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ. пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и установления степени тяжести вреда здоровью, причинённого пострадавшим.

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Фото: ВКонтакте / Интересные события в Выборге (Alina Konstantinovna)