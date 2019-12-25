В Ленобласти 73-летняя пенсионерка сбила пьяного пешехода

Мужчина скончался в больнице.

В Выборгском районе Ленобласти пенсионерка сбила пьяного пешехода, который позднее скончался в больнице. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам свидетелей, на трассе в посёлке Красная Долина мужчина шел по поребрику, качался, оступился и упал под колеса проезжающей машины.

По предварительной информации, 73-летняя пенсионерка, управляя автомобилем Chevrolet Niva, наехала на 52-летнего пешехода, который вышел на проезжую часть. Пострадавшего, который находился в алкогольном опьянении, доставили в больницу, где он скончался.

Пенсионерка в 2021-2022 году к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась.

Также в ночной аварии на трассе "Кола" погиб шедший по "встречке" мужчина.

Фото: Piter.TV