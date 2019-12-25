В ночной аварии на трассе "Кола" погиб шедший по "встречке" мужчина

Одежда пешехода была тёмной, поэтому водитель не смог его разглядеть.

В ночь на понедельник, 3 октября, на трассе "Кола" произошло ДТП с летальным исходом. Как стало известно Piter.TV, иномарка сбила пешехода, который двигался по проезжей части во встречном направлении.

Авария случилась на участке 157 км + 920 м. Управлявший Хендай Элантра 41-летний водитель двигался в сторону Петербурга. Под колёса его автомобиля попал мужчина 35-40 лет на вид в темной одежде.

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Ранее мы сообщили о том, что пешеход попал под колёса у "Фрунзенской".

Фото: Piter.TV