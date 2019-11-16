Пешеход попал под колёса на метро Фрунзенская

Мужчина доставлен в реанимацию.

На днях у станции метро "Фрунзенская" произошла серьезная авария. Пытавшийся перебежать оживленную проезжую часть пешеход оказался под колёсами автомобиля. Об этом стало известно Piter.TV.

Судя по кадрам с места ДТП, мужчина проигнорировал "зебру" и решил перейти дорогу в районе стоп-линии. В результате водитель не заметил его и не успел затормозить.

Пострадавшего доставили в реанимацию.

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Фото: Piter.TV