Пешеход попал под колёса на метро Фрунзенская

На днях у станции метро "Фрунзенская" произошла серьезная авария. Пытавшийся перебежать оживленную проезжую часть пешеход оказался под колёсами автомобиля. Об этом стало известно Piter.TV.
Судя по кадрам с места ДТП, мужчина проигнорировал "зебру" и решил перейти дорогу в районе стоп-линии. В результате водитель не заметил его и не успел затормозить.
Пострадавшего доставили в реанимацию.
Ранее мы сообщили о том, что на петербургской дамбе столкнулись две легковушки.
Фото: Piter.TV
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