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На петербургской дамбе столкнулись две легковушки
Сегодня, 18:56
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На петербургской дамбе столкнулись две легковушки

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На место случившегося прибыли экстренные службы. 

На петербургской дамбе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Аварию заметили на Невской стороне. Об этом сообщили в  Официальном tg-канале Дирекции КЗС.

Легковушки столкнулись на 131 км дороги. По предварительным данным, никто не пострадал. На место случившегося прибыли экстренные службы. 

Движение на аварийном участке пока возможно только по левой полосе.

Ранее на Piter.tv: разрушения на "Северном потоке" не нанесут вред Финскому заливу.

Фото: пресс-служба ФКП "Дирекция КЗС СПб Минстроя России"

Теги: авария на дамбе, врезались две легковушки, экстренные службы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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