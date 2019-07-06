На петербургской дамбе столкнулись две легковушки

На место случившегося прибыли экстренные службы.

На петербургской дамбе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Аварию заметили на Невской стороне. Об этом сообщили в Официальном tg-канале Дирекции КЗС.

Легковушки столкнулись на 131 км дороги. По предварительным данным, никто не пострадал. На место случившегося прибыли экстренные службы.

Движение на аварийном участке пока возможно только по левой полосе.

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Фото: пресс-служба ФКП "Дирекция КЗС СПб Минстроя России"