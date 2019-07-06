Разрушения на "Северном потоке" не нанесут вред Финскому заливу

Утечка на газопроводе "Северный поток" не представляет опасности для петербургской экологии.

Разрушения на "Северном потоке" не нанесут вред флоре и фауне Балтийского моря. Об этом "Петербургскому Дневнику" заявил профессор кафедры прикладной океанографии ЮНЕСКО-МОК и охраны природных вод Гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

По словам специалиста, утечка газа произошла далеко на юге, вода на север не пойдет. Рыба, которой разонравится вода с изменившемся составом, вряд ли поплывет на север, она направится в другую сторону.

Эксперт отметил, что нефтяные утечки опасны тем, что на поверхности воды образуется масляная пленка. Особи, живущие под водой, теряют доступ к воздуху и погибают. А вот утечка газа – плохо изученное экологическое явление, поэтому дать точный прогноз развития ситуации в мире флоры и фауны сложно. Известно, что из-за повышения уровня СО² начнут плодиться водоросли.



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Фото: Piter.tv