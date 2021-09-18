  1. Главная
Экстренные службы Петербурга смогут парковаться без штрафов у мусорных баков
Сегодня, 12:00
Законопроект позволит пожарным и спасателям беспрепятственно работать вблизи контейнерных площадок.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли предложение об освобождении экстренных служб от штрафов за остановку транспорта рядом с контейнерами для мусора. Законопроект направлен на антикоррупционную проверку, сообщает "Московский комсомолец в Питере".

Поправка разрешит сотрудникам пожарной охраны, аварийно-спасательных и коммунальных служб временно перекрывать доступ к мусорным площадкам при выполнении неотложных работ. В настоящее время такое нарушение правил остановки транспортных средств может обернуться штрафом до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Для принятия изменений потребуется поддержка большинства депутатов городского парламента. 

Фото: Piter.TV

Теги: депутаты, парковка без оплаты, экстренные службы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

