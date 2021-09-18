Экстренные службы Петербурга смогут парковаться без штрафов у мусорных баков

Законопроект позволит пожарным и спасателям беспрепятственно работать вблизи контейнерных площадок.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга внесли предложение об освобождении экстренных служб от штрафов за остановку транспорта рядом с контейнерами для мусора. Законопроект направлен на антикоррупционную проверку, сообщает "Московский комсомолец в Питере".

Поправка разрешит сотрудникам пожарной охраны, аварийно-спасательных и коммунальных служб временно перекрывать доступ к мусорным площадкам при выполнении неотложных работ. В настоящее время такое нарушение правил остановки транспортных средств может обернуться штрафом до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Для принятия изменений потребуется поддержка большинства депутатов городского парламента.

Фото: Piter.TV