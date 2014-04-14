В Госдуме захотели принять меры против игрушек устрашающего вида

Яна Лантратова призвала задуматься о психическом состоянии детей и развития фобий из-за устрашающих образов.

Депутаты Государственной думы на круглом столе "Игрушки как канал скрытой пропаганды" предложили принять меры против распространения в стране игрушек устрашающего вида. Соответствующей информацией поделились журналисты из издания "Коммерсант". Председатель профильного комитета по развитию гражданского общества в нижней палаты парламента Яна Лантратова со ссылкой на слова психологов заметила, что под влиянием западной культуры современные игрушки становятся настолько устрашающими, что могут стать причиной для развития фобий и ментальных нарушений у детей.

Игрушка может подменить традиционные ценности, сломать систему координат, с которой наши дети выходят в жизнь. Игрушка может быть инструментом информационной войны. Клыки, рога — это стало уже нормой. Детям специально стирают границы добра и зла. Яна Лантратова, депутат ГД РФ

В газете сообщили, что в качестве меры противодействия распространению опасных для детской психики игрушек депутаты подготовили законопроект о необходимости проведения психолого-педагогической экспертизы товаров, выпускаемых для детей.

