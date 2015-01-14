  1. Главная
В Госдуме предложили ежеквартально индексировать пенсии
Сегодня, 6:42
Сергей Миронов рассказал о том, как не дать господдержке "усохнуть" из-за инфляции.

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает крайне важным ввести на территории России поквартальную индексацию пенсий. Соответствующее заявление депутат Государственной думы сделал в комментарии для информационного агентства "ТАСС". Парламентарий из нижней палаты уточнил, что власти должны привязать минимальный размер пенсии к потребительской корзине, а саму потребительскую корзину увеличить в несколько раз.

Такой механизм позволит решить проблему "усыхания" пенсии из-за инфляции. Сегодня индексация проводится два раза в год.Мы неоднократно предлагали включить в нее качественные продукты питания и широкий набор непродовольственных товаров.

Сергей Миронов, депутат ГД

Дополнительно законодатель предлагает выплачивать всем пенсионерам со стороны государства 13-ю пенсию. Такая  социальная поддержка может быть приурочена к новогодним праздникам.  Несколько лет назад депутаты от фракции стали первыми, что выступил с подобной инициативой. Сейчас же к ней присоединились и представители других партий.

В ГД предложили ввести дополнительный коэффициент для студентов-родителей.

Фото: Piter.tv

