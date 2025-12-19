Служба 112 в Петербурге обработала 19 млн обращений граждан за 2025 год

Значительный вклад в увеличение эффективности оказала система голосового помощника "Виктория".

За минувший год городская служба экстренной помощи 122 приняла свыше 19 млн запросов от населения, ежедневно обрабатывая в среднем порядка 52 тысяч обращений.

Значительный вклад в увеличение эффективности оказала система голосового помощника "Виктория": роботизированный оператор принял почти 16 млн звонков и сам сделал более 12 млн исходящих вызовов гражданам. Благодаря ей жители города своевременно получали уведомления о визите к доктору, проходили диспансеризацию и легко записывались на приём к медицинским специалистам.

Самыми популярными сервисами оставались такие услуги, как оформление записи к врачам и вызов специалиста домой. Дополнительно по этому телефонному каналу горожане могли организовать прохождение плановой диспансеризации и проконсультироваться относительно действий при столкновении с мошенничеством.

Фото: freepik