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У храма Спас на Крови снесли торговые киоски

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Работа по освобождению места от всех "неподобающих конструкций" была завершена 21 января 2025 года.

Совместно с Комитетом по контролю за имуществом Петербурга, Комитетом по вопросам законности, ГУ МВД России по СПб и ЛО и администрацией Центрального района Петербурга приведена в исходный вид территория вокруг храма Спас на Крови.

Как рассказали в СПб ГБУ "Центральное УРДиБ", здесь незаконно находились торговые киоски, ходить было неудобно, а строгий облик исторической набережной был нарушен.

Работа по освобождению места от всех "неподобающих конструкций" была завершена 21 января 2025 года. Специалисты демонтировали киоски, а техника и сотрудники ГБУ "Центральное УРДиБ" навели порядок, убрали мусор и почистили дорожную поверхность.

Теперь прогулки вокруг храма станут комфортнее, а гостям города ничего не будет закрывать обзор при фотографировании архитектурных шедевров.

СПб ГБУ "Центральное УРДиБ"

Видео: ВКонтакте/ СПб ГБУ "Центральное УРДиБ"

Теги: киоски, спас на крови, храм
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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