Около Спаса на Крови в Петербурге закрыли сувенирные лавки

Освободить территорию на набережной Грибоедова нужно не позднее 21 января.

В центре Санкт-Петербурга, на набережной канала Грибоедова возле храма Спаса на Крови, закрыли все сувенирные ряды. На каждом торговом месте размещены уведомления с требованием освободить территорию не позднее 21 января.

Согласно опубликованным объявлениям, провести мероприятия по освобождению "незаконно занимаемых объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности", уполномочено Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Центр повышения эффективности использования государственного имущества".

Ранее проведенное обследование земельного участка на набережной канала Грибоедова выявило его несанкционированное использование без необходимых правоустанавливающих документов. В случае, если торговцы не освободят территорию в указанный срок, конструкции будут демонтированы принудительно. Предпринимателям также грозит административная ответственность.

Ранее Piter.TV сообщал, что на 14% вырос поток гостей Петербурга в новогодние праздники.

Фото: Citywalls.ru